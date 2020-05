Approfittando dello stop alle competizioni calcistiche per l’emergenza coronavirus, il 7 aprile l’IFAB (International Football Association Board) ha diramato un documento contenente alcune modifiche al regolamento del calcio. Tali novità entreranno in vigore l’1 giugno 2020. Di seguito le modifiche più sostanziose.

Calci di rigore

Se il portiere commette un’infrazione durante l’esecuzione di un calcio di rigore o tiro dal dischetto, in caso di errore il rigore si ripete e il portiere non viene più subito ammonito bensì riceve un avvertimento. In caso di una successiva infrazione nello stesso penalty o in uno successivo, scatta l’ammonizione. Quella dell’IFAB ci sembra una scelta sensata: ammonire immediatamente un portiere per aver parato un rigore partendo coi piedi di qualche centimetro oltre la linea di porta era un’esagerazione di cui faremo a meno volentieri.

Se sia il portiere sia il tiratore commettono un’infrazione contemporaneamente, il tiratore viene ammonito e il gioco riprende con un calcio di punizione indiretto per la squadra avversaria. In caso di tiri dal dischetto, il tiratore viene ammonito e il rigore si considera sbagliato.

Se il portiere commette un’infrazione durante l’esecuzione di un rigore, ed esso viene sbagliato ma non per intervento del portiere, il rigore non viene tirato di nuovo (a meno che il portiere abbia influenzato chiaramente il tiratore).

Ammonizioni e avvertimenti presi durante la partita (tempi supplementari inclusi) si “azzerano” prima dei tiri dal dischetto. Ciò significa, ad esempio, che un giocatore già ammonito durante il match, in caso di ammonizione durante la lotteria dei rigori non viene espulso. L’espulsione viene comminata solo in caso di doppia ammonizione durante i tiri dal dischetto. Oppure, un portiere che ha già ricevuto un avvertimento per aver commesso un’infrazione durante l’esecuzione di un rigore, se ne commette un’altra durante i tiri dal dischetto non viene ammonito bensì nuovamente avvertito dal direttore di gara.

Fuorigioco

Un giocatore in posizione di offside che riceve la palla da una giocata volontaria di un avversario, inclusa una giocata volontaria di mano ed escluso un salvataggio, non viene punito per fuorigioco. La ratio di questa modifica è che se già una giocata “legale” scagionava il giocatore offendente dalla punibilità per fuorigioco, adesso ciò accade anche (e a maggior ragione) per una giocata “illegale” come il fallo di mano intenzionale.

Fallo di mano

È fallo se un giocatore, immediatamente dopo che il pallone ha toccato il braccio o la mano suo/a o di un suo compagno, segna una rete o crea un’occasione da gol. Qui la novità consiste proprio nella parola “immediatamente”. Ora per annullare un gol (o interrompere un’occasione da gol) per fallo di mano, anche accidentale, non è più sufficiente che ci sia stato un tocco di mano durante l’azione, ma è necessario che questo tocco porti nell’immediatezza a un gol (o ad un’occasione da gol).

Il limite superiore del braccio è in linea con la parte inferiore dell’ascella, come raffigurato nell’immagine qui sotto. Questa indicazione serve a distinguere meglio un tocco regolare da un fallo di mano.

Vantaggio

Se l’arbitro concede la battuta rapida di un calcio di punizione dopo un’infrazione che ha interrotto un attacco promettente, quella che sarebbe dovuta essere l’ammonizione subito dopo il fallo non viene comminata ai danni del giocatore.

Se l’arbitro concede il vantaggio dopo un’infrazione che ha interrotto un attacco promettente, anche in questo caso quella che sarebbe dovuta essere un’infrazione da punire col giallo non viene sanzionata con l’ammonizione.

