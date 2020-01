Calcio. Da sabato 4 gennaio via alla lunga serie di recuperi

Vacanze natalizie decisamente più corte per parecchie squadre. Nel prossimo week end infatti prenderà il via la lunga serie di recuperi delle partite rinviate a causa del maltempo nell’ultimo week end agonistico del 2019. Si comincia sabato 4 gennaio con la sfida tra Colleretto Pedanea e Mathi Lanzese valevole per la quattordicesima giornata del girone C di Prima Categoria. Per lo stesso raggruppamento domenica 5 si giocano Fenusma-Gassinosanraffaele e Saint Vincent Chatillon-Quart. La giornata si completerà mercoledì 8 gennaio con Corio-Bosconerese, Grand Paradis-Mappanese e Locana-Valdruento. Sempre mercoledì 8 andranno in scena i due recuperi validi per il girone B di Promozione: Caselle-Esperanza e Sportiva Nolese-Lascaris. Per il girone di A di Eccellenza in campo Aygreville-Stresa. Valle Cervo Andorno-Pro Palazzolo (match valido per il girone B di Prima Categoria si giocherà il 5 dicembre).

