CALCIO. Cristiano Ronaldo al Bernabeu per il Clasico, la Spagna sogna

Nella serata che avrebbe dovuto vederlo impegnato nella supersfida dell’Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo ha fatto un salto a Madrid per sostenere dal vivo la sua ex squadra. Il rinvio di Juve-Inter per l’emergenza coronavirus gli ha permesso di volare nella capitale spagnola e presenziare nel palco del Santiago Bernabeu per seguire il Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Una sorpresa per il pubblico madridista molto enfatizzata dai media spagnoli che hanno immortalato gli applausi di CR7 al gol di Vinícius dell’1-0 che ha dato il via al trionfo dei blancos. Una esultanza che ha fatto fantasticare i giornali iberici sul sogno di rivedere CR7 in Spagna. Ad uscirne trionfalmente è stata la squadra di casa, per la gioia di CR7 che tornerà in Italia avendo assistito al sorpasso in classifica ai danni dei blaugrana. Il risultato finale di 2-0 è maturato con i gol di Vinicius al 71′ e Mariano Diaz in pieno recupero. La prima rete, tra l’altro, è stata festeggiata dal 19enne brasiliano con un’esultanza alla Ronaldo: terzo tempo e saltino a gambe divaricate. Un omaggio al re, nel giorno della visita più inattesa.

