Coronavirus, Djdiji: “Fatto tampone, stiamo tutti bene”.

“Abbiamo fatto il tampone, stiamo tutti bene”: così Koffi Djdiji, difensore del Torino, ha rassicurato tutti in un’intervista rilasciata al portale francese calciomio.fr.

“In casa continuiamo la preparazione, in chat comune continuiamo a restare in contatto – aggiunge il giocatore franco ivoriano -: non vediamo l’ora che tutto torni alla normalità, era giusto fermare il campionato perché la salute è più importante di tutto”.

Commenti