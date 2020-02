E’ tornata la Coppa Piemonte per Promozione e Prima Categoria. Match di andata per quarti di finale di finale di Promozione. L’Ivrea torna dalla trasferta di Santo Stefano Belbo con un prezioso pareggio per 1-1. Santostefanese in vantaggio con Roveta in avvio, poi nella ripresa ci pensa Momoh Sani a realizzare la rete del pari. Vittoria interna (1-0) per il Venaria a cui basta un gol di Marco Di Bari in avvio di gara per far suo il primo round con il Città di Cossato. Per i cervotti è un momento magico: la squadra di mister Giovanni Pasquale è nella scia della capolista Rivarolese e sta facendo cose egregie anche in Coppa Piemonte. Niente male davvero per una neopromossa. Negli altri due match il Lucento ha espugnato 3-0 il campo dell’Omegna, mentre il Pedona si è imposto 4-1 sul Villafranca. Le gare di ritorno sono previste a campi invertiti per mercoledì 11 marzo.

Andata dei quarti anche per la Prima Categoria. Vittoria casalinga per il Gassinosanraffaele che batte 2-1 il Villarbasse (capolista del girone E) con i gol di Luca Cravero e Chiappero. Finisce 1-1 tra Colleretto Pedanea e Chiavazzese, mentre la Pro Savigliano ha espugnato 2-0 il campo della Luese. Pareggio (1-1) tra Orbassano e Perosa. Giovedì 12 marzo si giocheranno le partite di ritorno.

Commenti