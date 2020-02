Sarà Jesus Gil Manzano a dirigere la partita d’andata degli ottavi di finale della Champions League, in programma mercoledì alle 21, fra Lione e Juventus. L’arbitro spagnolo sarà assistito dai connazionali Diego Barbero e Angel Nevado, mentre Guillermo Cuadra Fernandez sarà il IV Uomo. Alla Var ci sarà Juan Martinez Munuera, assistito da Ricardo de Burgos. Arbitri italiani, invece, per la supersfida del Santiago Bernabeu fra Real Madrid e Manchester City, in programma sempre mercoledì alle 21: fischierà Daniele Orsato, assistito da Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini; come IV uomo è stato scelto Daniele Doveri, mentre alla Var ci sarà Massimiliano Irrati, con l’assistente Ciro Carbone.

Commenti