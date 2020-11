CALCIO. Capitan Salerno: grinta da vendere e cuore gialloblu

E’ il capitano del Settimo. E’ uno dei fedelissimi di mister Vincenzo Piazzoli. Simone Salerno, classe 1993, grintoso difensore in grado di giocare sia al centro che sulle corsie esterne. Barba hypster in stile Sergio Ramos, campione apprezzatissimo: “Che giocatore, dominante”. Tutto è partito dalla sua [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti