CALCIO. Campionati fermi e c’è chi pensa alla rosa che verrà

Il coronavirus ferma il calcio giocato, non quello parlato, e nemmeno riesce ad annacquare i sogni proibiti dei tifosi, che già si proiettano nel futuro, ipotizzando scenari di mercato estremante ambiziosi e radiosi. Prevale la voglia-necessità di andare oltre l’emergenza e di sopprimere l’angoscia, poco importa se solo con la fantasia o con il cuore.

I tifosi sono colpiti dai primi sintomi di astinenza da pallone, una sindrome non grave, ma che alimenta la fantasia.

E allora, in questi giorni trascorsi a ricordare le imprese di Messi e di Cristiano Ronaldo, di Immobile o di Lukaku, ecco affiorare gli scenari più impensabili per un calciomercato che, prima o poi, tornerà a riprendersi il proprio spazio sui giornali.

Chiamiamola voglia di normalità. Anche da parte dei dirigenti calcistici e degli operatori. Non a caso le voci non smettono mai di rincorrersi, nemmeno ai tempi del coronavirus. Sembrerà banale, ma ci si aggrappa anche alle cose più futili per non pensare e non cadere nel dramma quotidiano.

Prendiamo a esempio la Juventus, un club praticamente in quarantena dopo il caso di positività di Rugani: il Daily Express oggi ha rilanciato una vecchia voce che riguarda Emerson Palmieri, terzino avanzato del Chelsea.

Secondo il tabloid inglese, il club bianconero è pronto a mettere sul piatto della bilancia 28 milioni di euro per garantirsi le sue prestazioni. Svecchiamento: è la parola d’ordine dalle parti di Torino, soprattutto a centrocampo.

Prossimi obiettivi più o meno dichiarati sono Tonali del Brescia, che piace però pure all’Inter, e Aouar del Lione, fra i protagonisti del successo dei francesi nell’andata degli ottavi di Champions. Piace anche Rayan Cherki, sedicenne trequartista che gioca sempre a Lione. Pronto il rinnovo per Matuidi. Il Napoli avrebbe messo gli occhi su alcuni giocatori del Torino, a cominciare da Belotti, proseguendo poi con Sirigu e il difensore Izzo. Si tratta di tre elementi del giro della Nazionale che, però, difficilmente il club granata lascerà andar via, dal momento che Cairo li considera incedibili.

La Lazio prosegue nella campagna rinnovi contrattuali: Luis Alberto avrebbe già firmato, manca però l’annuncio, poi toccherà al portiere Strakosha, quindi a Luiz Felipe, in scadenza nel 2022. Avrebbero già firmato anche i due ‘senatori’ Lulic e Parolo per giocare in biancoceleste almeno fino al 30 giugno 2021. La Roma sarebbe pronta a rinunciare ad Ante Coric, pronto a trasferirsi nell’Almeria, che è a caccia della promozione nella Liga.

La Fiorentina dovrebbe riscattare il croato Milan Badelj, ma punta pure a ingaggiare Mandragora dell’Udinese, che però è legato alla Juventus. Molto, se non tutto, dipenderà dalla valutazione del cartellino del giocatore. Commisso, infatti, è pronto a un sacrificio, ma non a fare follie. Obiettivo primario, per il patron del club viola, trattenere Chiesa.

