CALCIO. Bonucci, Juve non sottovaluta nulla. Dybala fa festa

“La forza di una grande squadra è di non sottovalutare mai nessun impegno”. Leonardo Bonucci loda l’atteggiamento della Juventus, spietata nel rifilare 4 gol all’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia. “Grande vittoria”, aggiunge il capitano, che ieri sera è rimasto in panchina, nel suo consueto commento su Instagram. “Una serata fuori con gli amici”, scherza sui social Paulo Dybala, due gol, un assist per Higuain e un calcio di rigore ceduto a Douglas Costa. L’argentino è l’unico ad essere andato a segno in tutte le competizioni in cui è sceso in campo: Champions League, campionato, Supercoppa e, ieri sera, Coppa Italia. Una serata di festa anche per Daniele Rugani, tornato titolare al fianco di De Ligt – “spalle larghe e forza Juve sempre” il post su Instagram del difensore -, ma soprattutto per Marko Pjaca, rientrato in campo dopo l’infortunio al ginocchio che l’ha tenuto a lungo lontano dai campi. “Finalmente di nuovo in campo”, è il commento liberatorio dell’attaccante croato sui social.

