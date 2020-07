CALCIO. Arrivano pezzi da 90 in casa Junior Torrazza

Lo Junior Torrazza continua a macinare lavoro in queste bollenti settimane estive. Il direttore sportivo del settore giovanile gialloblu Davide Tricerri ha portato a Torrazza nomi altisonanti del panorama calcistico chivassese. A guidare gli esordienti 2009 sarà Giancarlo Rindone, nell’ultima stagione al La Chivasso. Ad affiancarlo ci sarà Salvatore Pili. Per i 2010 la scelta è ricaduta su Piero Ferraro, che nell’annata bloccata dal lockdown era al timone del Montanaro. “Sono felice che Giancarlo e Piero entrino a far parte della nostra famiglia. Sono due persone che conosco da tanti anni e so che uniscono alla passione per il calcio la voglia di accrescere le loro qualità sia tecniche che nei rapporti umani con i ragazzi”.

Le novità in casa Junior Torrazza non finiscono qua. Il direttore generale Franco Sfregola è riuscito a portare in gialloblu Mario Capriolo. All’ex Montanaro è stata affidata la guida tecnica degli Allievi 2004 e ricoprirà anche la carica di responsabile della prima squadra e della Juniores. Per Sfregola la soddisfazione è tanta: “Era da parecchio tempo che strizzavo l’occhio a Mario e sono veramente contento che abbia sposato il nostro progetto. Sono certo di avere fatto la scelta giusta perché si tratta di una persona di grande esperienza in grado di farci fare un ulteriore salto di qualità. Ora attendiamo solamente la ciliegina sulla torta che nei prossimi giorni verrà ufficializzata. Qua a Torrazza la voglia di fare non ci manca mai”.

