CALCIO. Arriva la prima squalifica “social” della storia

E’ arrivata la prima squalifica “social” della storia del calcio. Perdere una partita non fa mai piacere a nessuno a qualsiasi latitudine nel mondo pallonaro. E sovente a ripensarci il giorno dopo fa ancora più male. La delusione e la rabbia per la sconfitta patita nel derby bergamasco dallo Sporting Brembatese (0-1 contro l’Aletico Grignano al termine di un match bollente e con parecchie polemiche) non è andata giù ad un giovane calciatore dello formazione di Brembate. Il 21enne si è buttato sui social e dopo aver rintracciato il profilo del direttore di gara gli ha inviato un messaggio non propriamente oxfordiano. L’arbitro ha preso nota e segnalato al giudice sportivo l’espressione “irriguardosa e offensiva” nei suoi confronti.

Nel comunicato ufficiale del 20 febbraio del Comitato Regionale Lombardia il protagonista degli insulti si è visto comminare una squalifica di quattro giornate con la seguente motivazione: “Perché il calciatore, il giorno successivo alla gara in oggetto, per la via del social network denominato Instagram, inviava all’arbitro un messaggio nel quale lo stesso rivolgeva a quest’ultimo un’espressione gravemente irriguardosa ed offensiva del di lui decoro”.

Commenti