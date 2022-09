Non preoccupato, ma divertito: è questo lo stato d’animo di Massimiliano Allegri – dice lui – nonostante la bufera che si è scatenata intorno al tecnico bianconero a causa dei risultati deludenti.

“Mi erano proprio mancate le voci di Allegri esonerato, mi divertono – racconta alla vigilia della trasferta di Monza, una delle sfide più delicate, per come si sono messe le cose, per la sua Juventus – e sono contento che siano uscite di nuovo: so che dobbiamo stare sereni e che bisogna continuare a lavorare, anche perché possiamo solo migliorare”. Anche il rapporto con la dirigenza, a detta dell’allenatore, non si è assolutamente incrinato: “Parliamo serenamente e analizziamo le cose, sono consapevole che i risultati giudicano il lavoro mio e del mio staff ma serve essere fiduciosi per il futuro” aggiunge Allegri. Cancellare e ripartire, pur con qualche rammarico per ciò che è capitato: “Non dico tanto, ma io vorrei che ci avessero dato il nostro – l’attacco del tecnico, con chiaro riferimento al ‘fattaccio’ al Var del gol di Milik annullato contro la Salernitana – e così saremmo in un’altra posizione di classifica in campionato”.

Oltre al torto subito nella scorsa giornata all’Allianz Stadium, ci sono gli infortuni a tartassare una Juve in grande difficoltà: “Ho fatto i conti – spiega il tecnico – e abbiamo già avuto undici infortuni muscolari, mentre l’anno scorso furono dieci in totale: in questo momento non abbiamo la rosa al completo, ma non c’è dubbio sul fatto che alla Continassa si lavori bene”. In vista della trasferta di Monza rimangono fermi ai box in tre , “Non avrò Alex Sandro, Locatelli e Rabiot” dice l’allenatore, ma le condizioni di Di Maria sono in netto miglioramento: “Rientrerà titolare, l’argentino giocherà dal primo minuto”. Con il ‘Fideo’ spazio sicuramente a Vlahovic, poi c’è il ballottaggio di giornata: “Devo ancora decidere se schierare Kean o Kostic” il dubbio che Allegri si porterà fino a poche ore dalla sfida contro il Monza. In porta verrà confermato Perin, “Szczesny sarà convocato ma non è ancora al 100%” dice il tecnico sui portieri, e in difesa bisognerà capire chi avrà recuperato meglio dopo la pesante sconfitta di Champions League contro il Benfica: dal momento che poi ci sarà la pausa per le nazionali, è possibile che si chieda un ultimo sforzo a Danilo, Bonucci e Bremer. Il tecnico non potrà essere in panchina causa squalifica (così come non ci saranno Milik e Cuadrado, fermati dal giudice sportivo dopo il finale incandescente della sfida contro la Salernitana), ma quella contro il Monza sarà una sfida speciale per il toscano: “Ritrovo il mio carissimo amico Adriano Galliani, con il quale ormai ci diamo del tu, e il presidente (Silvio Berlusconi, ndr). – i ricordi rossoneri di Allegri – Hanno fatto una cosa straordinaria a portare il club brianzolo in serie A: è stata una grande soddisfazione per loro, ma per noi i tre punti sono troppo importanti per cercare di passare una buona sosta”.

E, al contempo, per cercare di fare pace con i tifosi, ormai sul piede di guerra contro l’allenatore per l’avvio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative.

