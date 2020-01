calcio a 5. Serie A2. La L84 batte in rimonta il Saint Pagnano

Inizia con il piede giusto il 2020 della L84. I neroverdi, pur non brillando, superato 7-4 in rimonta il Saints Pagnano. Partenza in salita per il quintetto di coach Barbieri che nei primi 3’ paga due palloni persi banalmente e si ritrova sotto 2-0. Turello accorcia, ma i lombardi tornano sul +2 grazie a Zaninetti. Ci pensa Murillo a suonare la carica e a rimettere in carreggiata i volpianesi che nella ripresa tornano in campo trasformati e in 90” ribaltano il risultato con il rigore trasformato da Miani e la bella azione corale finalizzata da Rosano. La L84 è lanciata e per il Saints Pagnano non c’è nulla da fare. Turello in rapida successione piazza l’uno-due che stende gli ospiti e nel finale dopo l’illusorio centro di Caglio è ancora Miani a mettere il sigillo sul successo verdenero.

L84-SAINTS PAGNANO 7-4

Marcatori: pt 1’ Mejuto, 3’ Assi, 8’ Turello, 9’ Zaninetti, 11’ Miani; 1’ rig. e 18’ Miani, 1’30’’ Rosano, 5’ e 6’30” Turello, 17’ Caglio.

L84: Luberto, Cerbone, Ghouati, Dias, Astegiano, Marchiori, Lucas, Turello, De Lima, Rosano, Miani, Pedro Henrique. All. Barbieri.

Saints Pagnano: Lovrenčcic, Assi, D’Aniello, Caglio, Mejuto, Cardinali, Marabotti, Zaninetti, Personeni, Milani, Carabellese, Solosi. All. Lemma.

