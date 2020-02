Nella quarta giornata del campionato UISP Adulti, l’Us Borgonuovo ha vita facile sul campo di Grugliasco: 6-11 il punteggio finale favorevole ai rossoblu settimesi, opposti sul terreno di gioco al Cus Torino. I ragazzi hanno interpretato nella maniera giusta la gara e hanno messo sotto gli avversari con giocate efficaci e piacevoli da vedere. Tutti i settimesi hanno fatto almeno un gol, questo a dimostrare che l’impegno c’è stato e i rossoblu sono stati bravi nel rispettare l’avversario. Da segnalare il primo gol stagionale di Barcellona che è stato festeggiato a lungo dai sui compagni. A referto per i colori rossoblu Trevisanutto, Arbore, Romano, Balsamo, Brignoccolo, Barcellona, Marchiggiano, Cesarò e Giampietruzzi.

I Primi Calci del Borgonuovo scendono in campo a Torino per la terza giornata di Coppa Carnevale, pareggiando 2-2 con l’Atletico Taurinense. Turdo, S. Cavaliere, A. Cardella, M. Cardella, A. Cavaliere, Corbani e Farina, allenati da Sarlo e Galaverna, passano subito in vantaggio con Farina e si porta a casa il primo tempo, ma nel secondo parziale le reti si eguagliano assegnando un risultato di totale parità.Nella terza frazione a dettare legge sono i padroni di casa, così la sfida termina in pareggio.

Successo casalingo per i Primi Calci nella tredicesima giornata del campionato Uisp: netto il 3-0 ai danni del Salus. Una partita dai facili risvolti quella che si è svolta sabato sul campo del Borgonuovo e che ha visto primeggiare Farina, Turdo, S. Cavaliere, A. Cardella, Benaali, Longo, Corbani, Shoukat e M. Cardella.

Infine, nella terza giornata della Coppa Carnevale Uisp della categoria Allievi, goleada del Borgonuovo che travolge il GSD Pinerolo in trasferta con un sonoro punteggio di 2-15. Una partita che non vede mai in difficoltà la formazione settimese, esclusi pochi momenti di confusione in campo verso fine gara. A rete Cotroneo (5), V. Genovese (4), Gammino (2), Marotta (2) e A. Genovese (2); due invece le reti subite da Aranzulla che tra i pali viene messo alla prova dalla formazione pinerolese. A referto per la compagine rossoblu guidata dai tecnici Canobbio e Di Fonzo anche Spanò.

