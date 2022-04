Le ragazze dell’U.S. Borgonuovo Settimo vincono 3-1 la gara contro il Cus Torino e si qualificano per i play off FIGC di serie C. La gara è stata disputata sul campo del centro sportivo Bosio di Settimo Torinese domenica 10 aprile con un bel po’ di pubblico che ha aiutato le ragazze rossoblu a centrare l’impresa. Applausi meritatissimi per la formazione del Borgonuovo, andata in gol con Sara Sarlo, protagonista di una pregevole doppietta, e Kenia Dragone, a segno una volta.

Dopo Pasqua la compagine del Borgonuovo, quinta classificata [...]



