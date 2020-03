Giro di boa con la prima di ritorno per il campionato Uisp dei Primi Calci dell’U.S. Borgonuovo. La seconda metà di stagione inizia con il botto per la formazione rossoblu capitanata da Farina che sotto la guida di Galaverna e Sarlo porta a casa tre punti importanti per la classifica, ma ancor più per lo spirito di squadra. Decimata dalle assenze, la compagine settimese comunque si batte senza mai indietreggiare, imponendosi 3-1 sulla Givolettese 2011. Bongiovanni, Benaali e Farina infilano la rete avversaria nel secondo e terzo tempo, assicurando così al Borgonuovo la vittoria.

A referto per i colori rossoblu anche Cavaliere, Cardella, Longo, A. Et Tahiri e Z. Et Tahiri.

Commenti