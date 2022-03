I Pulcini dell’U.S. Borgonuovo allenati da Auriemma tornano in campo per il girone di ritorno del campionato UISP. La formazione rossoblu parte con il piede giusto portando a casa un risultato positivo in casa della Dragon Academy: 1-2 il punteggio finale. Bene tutti i settimesi, che in campo si danno da fare, a dimostrazione di come la pausa invernale abbia dato i suoi buoni frutti, ma una menzione speciale va spesa per Cavaliere, che tra i pali dimostra una crescita professionale notevole. A referto anche L. Genovese, Precivale, Osagie, M. Genovese, Farina, [...]





