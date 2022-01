La L84 trionfa nella Final Four Coppa Italia Piemonte che si è disputata nell’ultimo week end a Castellamonte. Un autentico tripudio per le verdenero che tra semifinale e finale hanno segnato 15 reti, senza subirne nessuna. Nella finalissima contro l’Academy Rosta, il roster allenato da Rocco De Felice fa valere il maggior tasso tecnico per un 12-0 che chiude un fine settimana da incorniciare. Sul tabellino delle marcatrici ci sono le firme di Federica Mondino, autrice di una spettacolare cinquina, la tripletta di Erika Veglio e i sigilli di Rebecca Chenna, Francesca Barillà e Beatriz Grimbergs. Nonostante la sconfitta c’è soddisfazione tra le ragazze di Marchetti per aver conquistato un traguardo prestigioso, raggiunto nonostante le assenze pesanti tra le rostesi. Nella prima semifinale della Final Four la L84 aveva battuto 3-0 il santa Rita, sceso in campo in formazione largamente rimaneggiata. Alle neroverdi è bastato un tempo per avere la meglio sulle torinese grazie alle reti firmate da Chenna e Veglio (doppietta). Una stagione fin qui davvero pazzesca quella che stanno disputando le ragazze in verdenero: in campionato comandano la classifica a punteggio pieno, con 8 vittorie in altrettante partite disputate. Attacco atomico con 79 reti messe a segno e difesa praticamente imperforabile con soli 8 gol al passivo. Le migliori marcatrici cella squadra sono Erika Veglio (24 reti) e Federica Mondino (23). Le altre realizzatrici della L84 sono Francesca Beidda (8), Monica Di Savino (8), Rebecca Chenna (5), Francesca Barillà (3), Beatriz Grimbergs (2), Rebecca Zaccaria (1) e Camilla Chenna (1). Alla vigilia della Final Four mister De Felice aveva dichiarato che vincere la Coppa Italia Regionale rappresentava il primo step dei traguardi prefissati in questa stagione. Adesso la L84 si concentrerà sulla conquista delle finali nazionali del campionato e sulla fase nazionale della Coppa Italia.

Commenti