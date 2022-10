Settimo posto in classifica dopo le prime quattro giornate di campionato per il Borgonuovo Settimo di serie C1 di calcio a 5. Dopo la sconfitta di misura (4-3) dell’esordio stagionale in casa del Futsal Savigliano, la formazione rossoblu ha inanellato due vittorie consecutive interne ai danni di Buttiglierese (5-1) e Area Calcio Alba Roero (6-2), prima di inchinarsi venerdì 14 ottobre sul campo del VDL Fiano Plus con il punteggio di 7-5.

Nel prossimo turno il Borgonuovo Settimo ospiterà il Sermig, terzo in graduatoria con 9 punti contro i 6 dei rossoblu.