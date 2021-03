Calabrache!

Calabrache deriva dalla espressione calare le brache, che significa arrendersi, dichiararsi vinto. La parola è anche una sorta di gioco di carte fra due o più persone, detto anche fallimento, che richiede un mazzo di 52 carte, distribuite in ragione di 5 a testa a un numero variabile di giocatori. Le rimanenti vengono disposte scoperte sul tavolo. Vince chi riesce a liberarsi di tutte le sue carte accoppiandole con altrettante carte uguali scoperte e scartandole. Chi non ha nemmeno una possibilità di scarto, dichiara fallimento e le sue 5 carte, scoperte sul tavolo, vanno ad aumentare le probabilità di scarto dei compagni di gioco. Oppure con calabrache si indica una persona pavida, remissiva o priva di coraggio e di volontà, insomma una persona pusillanime, che deriva dal latino pusillanimis, composto da pusillus piccolo, diminutivo di pusus ragazzo, e animus animo., di animo minuto, codardo. Ma da dove è nata la parola calabrache? Questo detto con il simile di calar le braghe di tela, o restare in mutande, per indicare un segno di resa o di estrema povertà. Ebbene, tutto nacque in pieno Medio Evo, quando, in diverse città del nord Italia, il debitore insolvente era obbligato a sedersi su una pietra apposita, con le brache calate. Un esempio di tale usanza lo troviamo nel famoso Palazzo della Ragione di Padova, luogo dove si amministrava la giustizia. Qui viene conservata la pietra del vituperio, parola composta da vitium, vizio e parare preparare, stabilire, fare, con il significato di biasimare o oltraggiare duramente. Su questa pietra il debitore insolvente doveva esporsi in mutande, messo alla pubblica derisione. Solo l’intervento di Sant’Antonio, pare abbia posto fine alla pena del carcere a vita, che prima veniva prevista agli insolventi. Lui sembra che abbia suggerito questa pena alternativa. Secondo gli statuti del 1261, il debitore insolvente in camicia e mutande, ecco da dove nasce l’espressione restare in braghe di tela, per indicare chi aveva perduto i propri beni, vi si doveva sedere tre volte, pronunciando la frase cedo bonis, poi veniva espulso dalla città , se si ripresentava e veniva sorpreso, veniva sottoposto nuovamente a questa procedura, con l’aggiunta del rovesciamento di tre secchi d’acqua sul capo. Ma la curiosità è che esistono nel Patrio Stivale delle vie con questo nome, uno lo trovate a Genova, un breve carruggio detto Vico delle Carabaghe. Un carruggio dal nome insolito, non c’è che dire, da principio si chiamava Vico delle Calabraghe. E sebbene qui nel passato esercitassero la loro professione certe signorine, il toponimo di questo vicolo non ha nulla a che vedere con la loro attività, la spiegazione del suo nome si trova in un antico documento risalente agli inizi del ‘500 nel quale è citato proprio questo carruggio, ed il nome del vicolo deriva dalle Calabrage, in seguito venne modificato in Carabaghe, macchine belliche utilizzate per scagliare sassi di piccole dimensioni contro i nemici. La vicinanza del carruggio alle porte della città giustificava la presenza delle macchine belliche della Superba. A Firenze compresa tra via de’ Neri e piazza de’ Peruzzi, ecco via delle Brache. Il toponimo è legato ad una celebre espressione fiorentina. Via delle Brache rimane ancora oggi una strada piuttosto stretta, delimitata da alte mura e orientata verso nord, dunque in grado di offrire per tutto l’anno una costante zona d’ombra. Per questo motivo sembra che, fin dai tempi antichi, le massaie fiorentine della zona fossero solite utilizzare la strada come punto di ritrovo: proprio qui infatti si riunivano durante le giornate più calde dell’anno, per svolgere le loro faccende domestiche al riparo dal sole estivo e soprattutto in compagnia. E come spesso accade, anche le madonne fiorentine finivano per mettersi a spettegolare tra loro. O meglio, come si dice in Toscana, a bracare, espressione che indica ancora oggi l’intromettersi nelle faccende altrui, ovvero ficcare il naso negli affari degli altri.

Favria, 28.03.2021 Giorgio Cortese

La felicità nella vita è una direzione, non un luogo.

