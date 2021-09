Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il Comune di Colleretto Giacosa e la biblioteca “Umberto Cattani” domenica 19 settembre, alle 17, presso il parco Guido Rossa, presentano il romanzo di Fabio Bizzotto “Caffè col morto” (Booksprint edizioni) . In caso di maltempo la presentazione sarà al Salone Piero Venesia.

Scheda “Caffè col morto”

Luca Bianco è un ipovedente che lavora come informatico presso un Centro di Riabilitazione Visiva di Ivrea. La sua vita scorre serena con la famiglia, gli amici e il fedele cane guida, Zac, in un piccolo paese della provincia di Torino. La routine viene spezzata dalla morte, improvvisa e misteriosa, di un amico d’infanzia. Le indagini vengono affidate a Gabriele Catta, anch’egli conoscente della vittima e di Bianco. Quando, di lì a poco, un secondo omicidio si verifica nella stretta cerchia di amici d’infanzia, i due ragazzi si uniscono per condurre le indagini e far luce sul mistero. Amici d’infanzia, i due giovani investigatori si erano persi di vista. Questa delicata situazione li riunisce per integrare le proprie competenze. Riusciranno la mente lucida ed analitica di Luca e l’esperienza di Catta a risolvere il mistero?

• Fabio Bizzotto, nato ad Ivrea il 25 agosto 1985, è un giovane ipovedente esperto di informatica e da anni impegnato presso il Centro di Riabilitazione Visiva dell’Asl To4 di Ivrea (TO). A novembre del 2020, ha avuto l’abilitazione ad insegnante di informatica per ipovedenti e non vedenti dal centro nazionale Iri Four di Roma.

Attualmente impegnato come tecnico degli ausili e insegnante di informatica per ciechi ed ipovedenti, Bizzotto si è diplomato nel 2004 presso l’IIS “Camillo Olivetti” di Ivrea ed ha già maturato, nel corso degli anni, numerose attività lavorative. Tra le principali, si ricordano i lunghi anni di esperienza presso al “Ribes Informatica” e numerosi incontri formativi dedicati al settore informatico presso Istituti universitari tra cui il Politecnico di Arte e Design di Milano, la facoltà di Scienze della Formazione di Torino e l’Isap.

Appassionato di sport, dal 2009 al 2018 Bizzotto è stato direttore sportivo del A.S.D. Colleretto G. Pedanea e, dal 2018 (attualmente in corso) , è team manager presso A.S.D. Valchiusella ’99.

Appassionato di scrittura, Fabio Bizzoto ama i thriller americani e i romazi gialli in genere.

“Caffè col morto” è il suo primo romanzo ed è disponibile anche in versione e-book https://www.booksprintedizioni.it/libreria/ebook

