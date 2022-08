CAFASSE. Sono tornati gli ufo. Ma non negli Stati Uniti, come in qualsiasi film hollywoodiano, bensì nelle Valli di Lanzo. Più precisamente, a Cafasse. A stare a sentire alcuni utenti del gruppo Facebook “Sei di Cafasse se…”, infatti, delle entità aliene avrebbero scelto il paesino dell’oltrestura per farsi due passi e godersi il sole estivo.

Ovviamente è una bufala: si tratta di fotomontaggi realizzati ad hoc. Ma chi li ha pubblicati sui social pare crederci davvero. E’ il caso di M. C., che il 21 agosto ha scritto un post, poi pubblicato sul gruppo con [...]