CAFASSE. Il consiglio comunale del 23 giugno è stato occupato per lungo tempo dalle cinque interpellanze della minoranza di Progetti in Comune. I temi erano molteplici, e il sindaco Daniele Marietta assieme all’assessore Nicoletta Perona hanno risposto punto per punto.

Nello specifico, le interpellanze riguardavano la nuova Pro Loco 3.0, i compiti dei cantonieri comunali deputati al taglio dell’erba, i contributi sull’arredo urbano, lo stato del parco giochi di Cafasse e il centro estivo comunale.