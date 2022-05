CAFASSE. Il 29 aprile scorso, il responsabile del servizio tecnico del Comune affidava il servizio di manutenzione aree verdi per la cifra di 4mila 990 euro alla ditta Airola S.n.c.

“L’affidamento a un esterno della manutenzione del verde – commenta Rinaldo Scarano della minoranza consiliare di Progetti in Comune – è giustificato sotto alcuni aspetti: diverse mansioni contenute nell’affidamento non possono essere infatti svolte dai cantonieri comunali, come ad esempio quelle per cui è necessario un patentino”.