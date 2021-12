CAFASSE. Messaggi minatori appesi davanti allo studio e insulti pubblicati sui social. È quanto accaduto dal medico cafassese Gian Paolo Faralli dopo che, qualche giorno fa, ha affisso sulla bacheca dell’ambulatorio un avviso per comunicare ai propri pazienti che i non vaccinati sarebbero stati ricevuti solo su appuntamento. Il medico ha già denunciato tutto ai carabinieri.

«Ho deciso di visitare i non vaccinati al di fuori degli orari canonici anche per tutelare loro, insomma gli ho dato la mia disponibilità per evitare discussioni e frizioni con gli altri mutuati, attriti che oramai sono all’ordine del giorno e non fanno bene e nessuno – ha spiegato il medico sulle pagine del quotidiano “La Stampa” -. La settimana scorsa ho visitato tre pazienti non vaccinati con sintomi influenzali ai quali ho consigliato almeno il tampone e sono poi risultati tutti positivi. Dopo quell’episodio ho scelto di dividere i pazienti vaccinati, che hanno magari anche patologie importanti trasmissibili pure ai non vaccinati, visto che io “vedo” dalle 40 alle 60 persone al giorno. Non voglio discriminare proprio nessuno, ma è solo evitare ulteriori contagi perché questo virus può essere davvero spietato. Capisco anche chi possa avere dei timori nel vaccinarsi perché ha patologie che lo espongono a dei rischi. Ma se ci si viene incontro tutto si può risolvere».

Faralli, tra l’altro, per il Covid aveva rischiato di morire. Era rimasto ricoverato un mese e mezzo in ospedale, due settimane intubato in terapia intensiva. Poi, fortunatamente, ce l’aveva fatta. Ma ancora oggi la malattia si fa sentire con dolori e problemi di salute.