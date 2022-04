CAFASSE. Per Cafasse e per i suoi cittadini, domenica 10 aprile è stato giorno importante. Lo si potrebbe dire soprattutto per una di loro, Gina Remondino, che ha compiuto cento anni lo stesso giorno. L’Amministrazione del paese non ha voluto far mancare la propria presenza in un’occasione così speciale.

Con i famigliari è stata così organizzata una piccola sorpresa: il sindaco con alcuni membri dell’amministrazione e alcuni rappresentanti delle associazioni sono andati a fare gli auguri a Gina a casa sua, con tanto di fiori e torta, ed è stata enorme la sorpresa da parte sua di vedere arrivare per lei così tante persone.

Il segreto di Gina per arrivare a cento anni, ha detto lei stessa, è “di aver sempre lavorato e di aver sempre mangiato di tutto”. Sono ancora vivi nella sua memoria gli anni difficili dei suoi vent’anni, vissuti durante la guerra. Oggi, coi suoi cento anni, rimangono la sua lucidità e la sua voglia di vivere.

“Ci tenevamo come amministrazione a fare gli auguri di persona a Gina per i suoi cento anni – dichiara il sindaco di cafasse Daniele Marietta – è stato un momento molto bello vissuto insieme ai suoi famigliari. Finalmente dopo questi due anni veramente complicati per i rapporti umani possiamo tornare a condividere questi momenti di felicità insieme agli altri, auguro a Gina di trascorrere ancora tanto tempo con tutti noi sempre con la stessa voglia di vivere che ho visto questa mattina”

