CAFASSE. Ancora un incendio al Monte Basso

Ancora un incendio. Qualcuno si diverte a bruciare i boschi del Monte Basso, tra Cafasse e Monasterolo. Mercoledì pomeriggio, verso le 16.30, ignoti hanno dato fuoco alla zona, con le fiamme che erano ben visibili persino dalla sp1, la “Direttissima” per le Valli di Lanzo. Tant’è che il centralino del “112” è stato subissato di telefonate con richieste di pronto intervento.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti zonali, alla pari di quelle dei volontari dell’Aib (Anti incendio boschivo), che sono state supportate da un elicottero dei pompieri, proprio per permettere lo spegnimento delle fiamme in un lasso di tempo molto circoscritto. Cosa che, per fortuna, è accaduta.

Le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria sono in corso. Gli inquirenti si stanno chiedendo, infatti, se sia la stessa mano che ha distrutto una porzione di area boschiva a metà gennaio. Quella volta, vigili del fuoco e Aib avevano trovato tre distinti focolai

