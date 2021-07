Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Caepa, caepae, la principessa cipolla!

Ci sono degli alimenti che sono speciali, quasi delle medicine naturali come affermava già Ippocrate il padre della medicina moderna già nel 400 a.C.: “Fa’ che il Cibo sia la tua prima Medicina“. Tra i cibi ricchi di nutrienti preziosi, ce n’è uno particolarmente bistrattato: la cipolla relegato al ruolo di cenerentola. La cipolla, poco costosa, sottovalutata, dall’odore un po’ invadente e, a volte, pesante da digerire è una principessa per le sue qualità, il suo valore è grande: aiuta la regolazione di pressione e liquidi corporei, è disinfettante, idratante, riequilibrante di stomaco e pancia. Pablo Neruda nella sua Ode alla cipolla: “Generosa/ sciogli/il tuo globo di freschezza/ nella consumazione…”. Ma anche il Nobel del 1996, la polacca Wislawa Szymbprska ha dedicato delle bellissime parole alla cipolla con la poesia “La cipolla è un’altra cosa.”: “Interiora non ne ha…fino al cuore, potrebbe guardarsi dentro senza provare timore… la cipolla ha una sua bella storia. Probabilmente i bulbi della cipolla furono usati come cibo fin dalla più remota antichità come testimoniato da alcuni semi ritrovati, insieme a quelli di fico e noccioli di dattero, in insediamenti dell’età del bronzo risalenti al V millennio a.C.. A quell’epoca però non sembra che fossero ancora coltivati. Le testimonianze archeologiche e letterarie suggeriscono invece che la coltivazione potrebbe aver avuto inizio circa duemila anni dopo, in Egitto, dove fu anche oggetto di culto per la sua forma sferica e i suoi anelli concentrici che richiamavano alla vita eterna. Resti di cipolle furono ritrovati all’interno della tomba del faraone Ramesse IV, ventesima dinastia, II millennio a.C, e addirittura all’interno delle sue orbite oculari, ma curiosamente la pianta non era consacrata a Iside, dea della maternità, della fertilità e della magia, perché secondo un mito, peraltro giudicato inattendibile da Plutarco, la dea l’avrebbe ripudiata dopo che il suo pupillo Dyktis morì affogato a causa di un cespo di cipolle che aveva imprudentemente tentato di raccogliere precipitando così nel fiume. Nell’antica Grecia, invece, la cipolla era consacrata alla dea Latona, figlia dei Titani Febe e Ceo e madre di Apollo e di Artemide, perché quando era rimasta incinta solamente le cipolle riuscivano a stimolarle l’appetito.. Culti a parte, essa era anche la base della dieta degli operai che costruirono le piramidi. Anche in Grecia e a Roma i contadini, gli operai e di tutti quanti svolgessero lavori pesanti, compresi gli atleti, i soldati e i gladiatori , che se ne strofinavano il corpo anche per rassodare i muscoli, mangiavano cipolle in grandi quantità, poiché si credeva che alleggerissero il sangue e aiutassero a vincere la fatica. Nelle commedie di Aristofane gli Acarnesi, c’è più di un accenno alla cipolla come simbolo del rancio dei soldati, della durissima vita che conducevano e dell’esaltazione, nel contempo, delle semplici gioie che si possono godere in tempo di pace, quando si è finalmente liberi dall’elmo e dalla razione quotidiana di formaggio e cipolle. Pensate che i Pitagorici del VI sec. a.C. le rifiutavano perché crescevano quando la luna era calante, simbologia infera, e perché, secondo loro, eccitavano la sensualità. Questa credenza è satiricamente ricordata anche dal poeta Marziale del I sec. d.C. Nell’ Antica Grecia secondo le usanze matrimoniali dei Traci, un cesto di cipolle faceva parte dei doni più simbolici portati alla coppia. La cipolla come l’aglio era ritenuta efficace contro i malefici, , ma bisognava raccoglierla proprio in fase di luna calante, quando essa stessa era sottratta all’influenza malefica di Ecate, divinità degli inferi con il suo corteo di demoni. La semplicità di reperimento e di preparazione la rendono la cipolla un ottimo vegetale da portare regolarmente in tavola. Penso che sia difficile non amare la cipolla: a differenza dell’aglio, i detrattori si contano sulle dita di una mano ed è quasi impossibile eliminarla, colonna onnipresente di una marea di ricette, e dico meno male. Personalmente non conosco la ricetta della felicità ma secondo me c’è tanta cipolla dentro. La cipolla attraversa l’intera storia dell’uomo moderno, protagonista nelle credenze, senza limiti di classe sociale, cultura, geografia, se è vero che dalle dinastie cinesi agli antichi Egiziani e Greci non esiste dinastia dove non abbia fatto la sua comparsa.

Favria, 17.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Credo che ogni essere umano abbia un numero finito di battiti cardiaci. Non ho intenzione di sprecarne nessuno dei miei. Felice sabato

Commenti