Lunedì 8 agosto inizia la raccolta firme per la presentazione della lista Unione Popolare alle prossime elezioni del 25 settembre 2022.

“Unione Popolare – dichiara Cadigia Perini, segretaria del Circolo PRC di Ivrea, candidata al Collegio Uninominale Piemonte 1 U04 – è nata dalla convergenza di forze sociali, sindacali, culturali, ambientaliste, politiche con Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, DeMa, le parlamentari di ManifestA. Il nostro portavoce è Luigi De Magistris, già europarlamentare e sindaco di Napoli, con il quale si è avviato da tempo un percorso di democrazia e partecipazione.”

“Unione Popolare è per il salario minimo, il reddito di base, il lavoro sicuro e non precario – continua – Siamo per la sanità e la scuola pubblica, per la giustizia sociale e ambientale. Pensiamo che la cosiddetta “Agenda Draghi” sia anti-popolare perché sostiene le privatizzazioni, non dà risposte ai bisogni delle persone, non investe in servizi sociali ed è espressione dei poteri forti. Siamo per la Pace, contro le guerre e le abnormi spese militari che sottraggono ingenti risorse al sistema sociale e ai servizi pubblici in generale. Raccogliamo le firme per presentare la nostra lista alle elezioni politiche anche nelle condizioni proibitive che ci sono state imposte e dimostriamo che ci sono donne e uomini di questo Paese a cui sta a cuore la democrazia, la pace, la difesa dei diritti. Chiediamo a tutte e tutti di sostenere il diritto di Unione Popolare a partecipare alle elezioni…”.

A IVREA è possibile sottoscrivere la lista in queste prime date e luoghi (necessario documento di identità)

AGOSTO 2022

LUN 8 20.30-21.30 Ivreaestate – Piazza Ottinetti

MAR 9 8.00-12.30 Mercato Ivrea

MER 10 8.30-12.30 Piazza Primo Maggio Bellavista

GIO 11 20.30-21.30 Ivreaestate – Piazza Ottinetti

VEN 12 8.30-12.30 Piazza Balla

SAB 13 9.00-12.00 Piazza Balla dalle 9 alle 11 poi Presidio per la Pace verso il municipio

20.30-21.30 Ivreaestate – Primo Maggio BELLAVISTA

Commenti