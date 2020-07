Cadere a fagiolo!

Perché si dice: “capitare a fagiolo?” Non si sa con precisione quale sia l’origine dell’espressione. Sono state avanzate alcune ipotesi, tutte prive peraltro di riscontri convincenti. Alla base delle espressioni andare, capitare, cascare, venire a fagiolo, con il significato a genio, al momento, al punto giusto, a proposito. In particolare, l’espressione più comune, “andare a fagiolo”, è attestata nell’italiano scritto a partire dal secolo XV e potrebbe anche essere stato preso dai fagioli, che erano usati come le fave bianche e nere, per dare il voto nelle pubbliche adunanze. Il fagiolo che conosciamo e mangiamo oggi, grazie all’importazione che ne fecero spagnoli e portoghesi dalle Americhe, era presente in Italia, sulle tavole della Serenissima Repubblica di Venezia, già dal Cinquecento. I fagioli, come molti altri legumi, rappresentano uno degli alimenti più consumati al mondo e presso le diverse civiltà c’è sempre stata una loro classificazione simbolica. Per la sua prerogativa di riacquistare freschezza con la semplice immersione in acqua, era ritenuto simbolo di immortalità e se nell’antico Egitto i Dolichos, fagioli dall’occhio, identificavano il cibo rituale dei sacerdoti, presso i Romani venivano consumati dal popolo e Virgilio li chiamava vilem phaseulum, perché troppo comuni e perciò indegni per le famiglie illustri. Durante il Medioevo invece divennero simbolo cristiano di continenza e umiltà. In Europa la coltivazione dei fagioli durante il Medioevo fu un fattore dell’aumento demografico. La diffusione delle nuove specie provenienti dal Nuovo Continente, relegò il fagiolo dall’occhio a companatico per il popolo rozzo e povero destinando i nuovi fagioli alla tavola dei potenti e ai banchetti papali. Ben presto, però, a causa della loro diffusione dilagante, anche i fagioli americani furono surclassati, abbandonando progressivamente le tavole dei ricchi per diventare un cibo prettamente plebeo. Il fagiolo essendo un ingrediente povero e facilmente conservabile se lo si faceva seccare, era molto facile trovarlo nella dieta quotidiana di moltissime famiglie, e allora chi arrivava o capitava a fagiolo quindi, vuol dire che arrivava quando la tavola era pronta e il cibo era nel piatto, cioè nel momento più opportuno per riempirsi la pancia. E l’origine del modo di dire potrebbe derivare come il fagiolo si stacca dalla pianta. Infatti nel passato il legume veniva raccolto molto maturo quasi marcio per cui con un semplice tocco cadeva esattamente nel cesto posto al disotto dai raccoglitori. Ma il fagiolo potrebbe essere inteso come metafora sessuale, entra nelle formazioni espressive come sfagiolare, andare a fagiolo. I fagioli, in virtù del loro seme abbondante, sono considerati anche simbolo di fertilità e ricchezza ed erano chiamati Fagioli, nella goliardia, gli iscritti al secondo anno di corso. La locuzione potrebbe aver origine perché nel secolo scorso in alcune zone di montagna d’Italia il fagiolo non era coltivato, allora si aspettava che dalla pianura portassero, di solito erano donne, a vendere o a scambiare con altre cose i fagioli, alimento importante dopo la carne. Da lì “cade a fagiolo” o “sei capitato a fagiolo”, appunto nel periodo in cui si comprano i fagioli. Ma teniamo presente che prima della Prima guerra mondiale da alcuni studi fatti la popolazione che nella penisola italiana parlava la lingua italiana era meno del 3%, e intorno al 6 o 7%, massimo intorno al 10% era la popolazione che capiva la lingua italiana. Detto questo può essere, ed è molto probabile che il detto “cadere a fagiolo” possa avere un’origine dialettale, e pertanto sia più antico della nostra lingua attuale, tuttavia forse non serve andare indietro fino al 1500. Forse basta ricordarsi di un gioco diffuso in tutta Italia come la Tombola un gioco che ha più di 250 anni. Nella versione tradizionale della tombola, le schede sono semplici cartoncini stampati e i numeri vengono coperti con fagioli, ceci, lenticchie, pasta o altro materiale disponibile dopo i cenoni natalizi come i gusci di frutta secca. Il fagiolo è un alimento completo che fa tanto bene alla salute, quindi, il cui successo è legato principalmente all’altissimo potere nutritivo, costituito per la maggior parte da carboidrati, che, soprattutto in combinazione con i cereali, completano un quadro proteico dall’elevato valore biologico pari a quello fornito dalla carne e dalle uova. Ma attenzione il agiolo non può essere mangiato crudo in quanto contiene la fasina, una proteina velenosa che viene resa innocua dopo una cottura della durata di 15/20 minuti.

Favria. 23.07.2020 Giorgio Cortese

Con il passare degli anni ho imparato che anche volendo cancellare, le azioni del passato rimangono e allora mi accontento di farne tesoro per l’avvenire.

