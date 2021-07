Sono gravi le condizioni dell’imbianchino di 61 anni residente a Gassino che oggi è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro.

L’uomo stava lavorando alla facciata di una villetta di Ozegna quando, per cause in fase di accertamento, è caduto da un’impalcatura. Un volo di circa sei metri.

Soccorso dal personale medico è stato trasportato in elicottero al Cto in codice rosso. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Agliè.