Un parapendista di nazionalità tedesca è precipitato nel tardo pomeriggio di oggi al Piano degli Alemanni, sul monte Cavallaria, nel territorio del Comune di Brosso, in Canavese. L’equipe medica del 118 lo ha raggiunto con l’elicottero. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato al Cto. A seguito della caduta ha riportato diverse fratture. Non sarebbe in pericolo di vita. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Commenti