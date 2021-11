LIVORNO FERRARIS. Esce per andare a caccia e muore per un malore. E’ quanto accaduto nella giornata di giovedì 11 novembre a Lamporo. A perdere la vita è stato Giuseppe Bonfiglio, 52enne residente a Livorno Ferraris. L’allarme è stato dato dalla famiglia dell’uomo, che non vedendolo rientrare a casa ha allertato le forze dell’ordine. Il corpo di Bonfiglio è quindi stato ritrovato dai carabinieri della stazione di Crescentino nelle campagne lamporesi.

Bonfiglio lascia la moglie Annunziata Napoli e le figlie Sarah e Martina. Le esequie sono state celebrate nel pomeriggio di giovedì [...]



