Buzkashi, acchiappa la capra!

Il Buzkashi, è una competizione ancestrale, uno degli sport tuttora più amati in Asia Centrale e che, in un certo senso, ne racconta la storia. Antico progenitore del polo, questo gioco vi aprirà ad un mondo lontano, che resiste con orgoglio alla prova del tempo. Il Buzkashi, venne portato in Asia Centrale dalle varie migrazioni di popoli nomadi turchi che lì si stanziarono. Il nome del gioco significa letteralmente, acchiappa la capra, e spiega perfettamente scopo e modalità. Questo sport consiste infatti nel trascinare una carcassa di capra, meglio se di vitello per la consistenza della carne a bordo di cavalli, puntando o a seminare i rivali o a lanciarla in un’area definita. Il tutto in 2 formazioni composte entrambe da 5 cahapandoz, cavalieri. Questa competizione è lo sport nazionale in Kazakistan, Kirghizistan e Tajikistan, venne proibito in Afghanistan con l’arrivo dei talebani ma una volta spodestati il gioco ha subito ripreso ad essere praticato e attualmente di nuovo proibito. Per lunghissimo tempo il Buzkashi non ha goduto di una vera e propria regolamentazione, facendo sì che in molte gare gli atleti subissero gravi e pesanti infortuni. Le versioni esistenti sono tante e variano da paese a paese, da città a città, secondo la tradizione. Solitamente si gioca divisi in due squadre, ma esistono pure versioni in modalità “tutti contro tutti”. Lo scopo del gioco consiste nel riuscire a portare la carcassa di una capra oltre la linea di fondo campo o all’interno di un’area delimitata sul terreno. Sì, avete capito bene: nessuna palla, nessun oggetto della più strampalata forma. No, la carcassa di una capra che viene usata per il gioco sottostà a precise procedure atte a realizzarla. L’animale viene infatti decapitato, poi eviscerato e viene infine lasciato ore o giorni a mollo in una soluzione acquosa. Prima dell’uso viene anche riempito di sabbia, in modo da renderlo più pesante e pronto per il gioco! La situazione si è però trasformata di recente, fornendo a questo sport un regolamento semplice ma chiaro che ha permesso al gioco il salto ufficiale nel professionismo. Sia chiaro: la carcassa rimane sempre, però le regole lo hanno modernizzato moltissimo, rendendolo più chiaro e sicuro. Grazie a quest’ultime, infatti, il Buzkashi si svolge in tempi definiti, in Afghanistan 2 tempi da 45 minuti, non è più permesso colpire volutamente gli avversari ed è stata introdotta la figura dell’arbitro. Il nome non è di certo tra i più facili da ricordare, ma la sua traduzione in lingua italiana lo è certamente di più. Se in Italia il calcio è religione, il buzkashi scalda in modo analogo gli animi dei popoli dell’Asia centrale lo prtaticano soprattutto d’inverno e a inizio primavera, quando il caldo non si fa ancora opprimente. Di primo acchito questa pratica potrebbe ricordare il polo o l’horse-ball, ma con essi il buzkashi condivide solamente il principio che vede i partecipanti montare un cavallo mentre giocano. Un chiaro regolamento e l’etica infatti non sono sicuramente di casa su questi “campi” da gioco: botte da orbi, frustate ai cavalli e anche agli avversari, gente disarcionata dai corsieri e chi più ne ha più ne metta. D’altronde, pure gli spettatori rischiano grosso visto che il terreno di gioco spesso non è ben delimitato e la foga dei giocatori non ha limiti. Gli infortuni, a volte anche gravi, non si contano e la contesa è sempre molto violenta. L’origine del buzkashi si perde nella notte dei tempi. Secondo alcune teorie, già gli antichi greci conobbero questa bizzarra pratica da alcune tribù che popolavano i territori oggi afghani, ma la teoria più diffusa vuole che questa pratica risalga ai tempi di Gengis Khan, quando pare si usassero addirittura i prigionieri quale oggetto di contesa. Nei secoli, i modi e le regole sono cambiati, ma non l’estrema violenza, che continua a restare un elemento intrinseco al gioco. Una distrazione dalle sofferenze della guerra per gli afghani, uno sport addirittura professionistico per i kazaki, i quali dispongono di vari campionati di kokpar, la loro versione di buzkashi. Il gioco resta tuttavia una delle più belle rappresentazioni dei tempi che furono, custoditi gelosamente in queste aree del mondo. Con questo sport è possibile rivivere la magia primordiale dei popoli nomadi innamorati del proprio cavallo e del vento fra i capelli, gioiosi dello scontro in ogni sua forma. Se volete giocare a questo sport e non avete però abbastanza cavalli? Non preoccupatevi, nessun problema! Si può sempre giocare alla versione cinese, montando degli yak!

Favria, 21.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno mi aggrappo alla speranza per trasformarla in un sogno. Felice sabato.

Commenti