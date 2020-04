BUTTIGLIERA ALTA. Coronavirus: ReItalia e il suo messaggio emozionale.

In questi giorni “particolari”, il grande network dei serramenti lancia un messaggio di speranza agli italiani.

E lo fa con un video emozionale che riprende un meraviglioso tramonto delle montagne piemontesi della Valle di Susa.

Coronavirus: ReItalia e il suo messaggio emozionale. Eccolo:

“Le stagioni della vita misurano la nostra personalità e la nostra capacità di adattamento.

Tutti vorremmo vivere una soleggiata primavera e una calda estate, stagioni di rinascita naturale nelle quali gli ottimi risultati regalano speranza e voglia di futuro.Un incredibile piano inclinato che incoraggia iniziative e prestazioni.

Ma quando sembra andare tutto per il meglio, l’intervento di madre natura arriva inesorabile, modificando umori e previsioni.L’autunno e l’inverno raffreddano gradualmente le calde opportunità estive e l’energia della primavera diventa un ricordo molto lontano.

Gli imprevisti della vita arrivano gelidi e senza preavviso, ci si ritrova all’interno di un film che sembra non appartenerci, ma del quale siamo protagonisti.

“Pandemia Globale”: sembra il titolo di una saga fantascientifica su Netflix, ma in realtà noi umani ci viviamo all’interno da diversi mesi.

Rapportato alle nostre stagioni interiori siamo sprofondati dentro il cratere di un “Inverno Artico”, così profondo e gelido da sembrare surreale.

In poco tempo l’umanità ha congelato la capacità di iniziativa: i canali mediatici mettono il carico della paura e il buon senso è stato sostituito da accuse e minacce vicendevoli.

Per uscire dal buio di questo momento storico non basterà un timido e superficiale pensiero positivo, ma iniziative concrete!In questi giorni definiremo come essere ricordati sui libri di storia.Servono coraggio e umanità.

Basta lamentasi aspettando che pochi criticati eletti facciano il miracolo per il mondo intero. È arrivato il momento di agire con valore!!!

• Se sei in proprio dai speranza ai tuoi collaboratori, metti la tua esperienza e le tue iniziative al servizio della comunità.

• Se lavori per un’impresa, sii tu per primo l’esempio di valore per tutta la squadra.

• Se sei un formatore aiuta le persone con tutti i mezzi che hai a disposizione. Consapevole che oggi più di ieri hai una grande responsabilità.

• Siamo tutti cittadini di questa terra che chiede in ogni lingua del mondo umanità e solidarietà.

Dobbiamo trasformare questo duro inverno in una storica primavera e lo possiamo fare restando uniti.

“Se vuoi essere una risorsa è arrivato il momento di dare il tuo contributo”.

Sostituisci: “cosa possono fare gli altri per me?”.

Con: “cosa io posso fare per gli altri?””.

FOUNDER RE ITALIA

