BUSSOLENO. Fiaccolata No Tav per Dosio

Numerosi No Tav si sono radunati questa sera a Bussoleno (Torino) in Valle di Susa per dare vita a una fiaccolata. Si tratta di un’iniziativa di solidarietà a Nicoletta Dosio, l’attivista arrestata il 30 dicembre per l’esecuzione di una condanna a un anno di reclusione, e ad altri tre compagni detenuti. I No Tav che partecipano all’iniziativa sono diverse centinaia. Fra i presenti ci sono Paolo Ferrero ed Ezio Locatelli, di Rifondazione Comunista: “Contro gli arresti assurdi, contro l’occupazione militare della Valle di Susa, contro la strategia della criminalizzazione della protesta, contro la limitazione di diritti democratici fondamentali – affermano – manifestare, disobbedire e resistere diventa un dovere”. I No Tav marciano dietro uno striscione con la scritta “Fermarci è impossibile”.

