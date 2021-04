Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Un forte tuono e poi il buio. Il temporale di oggi pomeriggio ha causato interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica un po’ ovunque. Ma è qui, in frazione Busignetto che si registra la situazione più critica.

Verso le 15,30 la luce è andata via e non è ancora tornata. Le squadre dell’Enel si sono messe subito al lavoro per cercare di riparare il danno causato dalla caduta di un fulmine sulla cabina elettrica.

Un’abitante della frazione spiega: “Abbiamo subito fatto la segnalazione all’Enel. Gli operai, arrivati sul posto, ci hanno detto che ci vorranno almeno due o tre ore per riparare il guasto, ma poi sono andati via. Temo che ci vorrà molto più tempo”.

Ieri sera per tamponare la situazione sono stati portati 2 generatori. I tecnici non sanno ancora dove è il danno e sperano di poterlo riparare oggi.

Commenti