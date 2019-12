BUSANO. Un 32enne arrestato per detenzione di droga

Ieri mattina a Busano, i carabinieri della stazione i Rivara (to), in collaborazione con il nucleo cc cinofili di Volpiano (to), hanno arrestato per detenzione di droga Daniele L., 32 anni, operaio, domiciliato a Busano.

A parte partire le indagini nei suoi confronti le lamentele dei vicini di casa che avevano notato un continuo via vai di gente. La perquisizione ha permesso di sequestrare oltre 160 grammi di cocaina, in parte suddivisi in dosi, un bilancino di precisione, e 2.050 euro in contanti.

