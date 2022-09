BUSANO. Il centro del paese, in corrispondenza di via Igonetti, la via principale di Busano, adesso ha una nuova piazza con parcheggio. I lavori sono terminati nei giorni scorsi, dopo una trafila durata un anno e mezzo. La storia di questa piazza, infatti, parte da lontano.

Da quando, per la precisione, il proprietario di un edificio abbandonato, che sorgeva dove ora c’è la piazza, venne a mancare. Gli eredi del vecchio proprietario dell’edificio avevano manifestato la volontà di non ereditarlo. A quel punto, l’amministrazione comunale guidata da Gianbattistino Chiono ci ha visto lungo.

L’idea di Chiono [...]