BUSANO. “In buona sostanza non abbiamo aumentato le tasse, abbiamo lasciato tutto invariato, anche perché non è proprio il momento per aumentarle…” inforca Gianbattistino Chiono parlando dell’approvazione del bilancio di previsione.

“Fronteggeremo il caro energia in qualche modo – prosegue il primo cittadino – ma per ora abbiamo fatto quadrare il bilancio su una cifra presunta, ma se fosse necessario faremo una variazione di bilancio per tappare le buche, o ci affideremo agli avanzi di amministrazione”.

Eppure Chiono, come spesso accade, non riesce a stare confinato nella dimensione locale della sua Busano, e disegna argomentazioni pindariche [...]