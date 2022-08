BUSANO. Il paese avrà un nuovo locale per la mensa scolastica, e ce l’avrà grazie ai soldi del Pnrr. In ballo ci sono 740mila euro che dovrebbero arrivare dal “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del progetto Next Generation EU.

Il Ministero dell’Istruzione porta avanti infatti da diverso tempo l’obiettivo di finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, [...]