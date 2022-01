“Volevo mostrare a tutti la situazione del pullman delle 7.15 di stamattina che parte da Cavagnolo e arriva fino a Chivasso. Premettendo che non è la prima volta che succede, e premettendo che paghiamo tutti un biglietto/ abbonamento per stare seduti sul pullman… a maggior ragione con l’aumento di contagi di questi ultime settimane non mi sembra proprio il caso di far tornare i ragazzi a scuola in questa maniera…”.

Un post su facebook da parte di un genitore preoccupato come tanti altri. Un post corredato di fotografie che documentano l’inferno che gli studenti della collina vivono nei venti minuti che li separano da Brusasco a Chivasso.

“Non un distanziamento – prosegue il post di denuncia, condiviso nei gruppi di Cavagnolo e Brusasco -, almeno 10 persone in piedi e altre che non sono salite per mancanza di posti a sedere….”

“Anche quando passano due pullman la situazione non è delle migliori però farne passare solo UNO…..( vorrei specificare che alcuni ragazzi non si vedono perché sono accovacciati ecc…) Vedremo in quanto tempo richiuderanno le scuole se questa sarà sempre la situazione?”.

Un post e decine di commenti, tutti dello stesso tenore: le condizioni in cui viaggiano sugli autobus gli studenti pendolari della collina sono inaccettabili. Inaccettabili in una situazione di “normalità”, figurarsi oggi con le varianti Omicron e Delta del Covid che imperversano.

La denuncia dei genitori è stata subito accolta dai sindaci dei due paesi collinari che vivono questo disagio: Brusasco e Cavagnolo.

Giulio Bosso e Andrea Gavazza non hanno perso tempo ed hanno immediatamente scritto all’Agenzia della Mobilità Piemontese e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi per segnalare il sovraffollamento del bus in partenza da Cavagnolo alle ore 7.15, sostitutivo della ferrovia Asti-Chivasso.

“Sul mezzo – scrivono i sindaci – vi erano almeno una decina di utenti in piedi, altri seduti nel corridoio centrale, senza contare che alcuni utenti non hanno potuto usufruire del servizio ed hanno dovuto raggiungere le loro destinazioni con altri mezzi”.

“Gli utenti – proseguono Bosso e Gavazza – hanno confermato che la situazione, degenerata nella mattinata odierna a seguito della soppressione di uno dei due bus, perdura però da alcuni mesi […]. Si richiede pertanto di valutare il potenziamento dei mezzi almeno nelle ore di maggior utenza, coincidenti principalmente con le corse scolastiche, al fine di tutelare la salute dei ragazzi e di non creare disaffezione o timori nei confronti del servizio di trasporto pubblico locale”.

Commenti