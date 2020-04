BUROLO. Tra vigilanza e droni ora il paese è blindato

Gestire l’emergenza, in paese, all’inizizio non è stato semplice per il sindaco di Burolo Franco Cominetto che, prima ancora che venissero emesse le ordinanze restrittive da parte del paese, aveva blindato il paese vietando, addirittura l’uso delle panchine.

Tra podisti in arrivo da Ivrea [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti