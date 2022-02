L’associazione Il Punto nasce dall’idea di Angela Mancini, ex insegnante della scuola materna oggi in pensione.

Lo spunto arriva dal tentato suicidio di uno dei compagni di scuola dei propri figli.

Angela prendendo questo evento come spunto di riflessione, capisce che dietro a tutto questo non può solo nascondersi una situazione familiare particolare e non si possono imputare le cause di tutti i problemi esclusivamente ai genitori.