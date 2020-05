BUROLO. Il sindaco vieta la sperimentazione del 5G nel suo comune

Il sindaco, Franco Cominetto, dice “No” alla sperimentazione del 5G sul territorio del suo comune.

Il divieto è stato messo nero su bianco con un’ordinanza emessa in data 4 maggio e inviata anche all’Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni e al Prefetto di Torino.

Nel documento, Cominetto, ordina di vietare a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di BUROLO, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’ International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo.

