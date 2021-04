Se volessi cominciare questa storia alla vecchia maniera potrei dire.

C’era una volta una ragazza , eccomi qua sono io, mi chiamo Maria. Ma non sarebbe giusto, in questa storia non sono certo da sola.

C’erano una volta tante ragazze per esempio… Norma, Carla, Tina, Irma, Ilde, Lilia e molte altre. Siamo state giovani molto tempo fa: un tempo di fuoco e disperazione che aveva nomi precisi: fascismo, dittatura, guerra, occupazione.

Intorno a noi vedevamo solo macerie.

Per molti, in quanto donne, il nostro destino era quello di stare a casa, essere mogli, madri, angeli del focolare e lasciare fare tutto il resto agli uomini.

Ma come disse una volta TINA, capii che per cambiare il mondo “BISOGNAVA ESSERCI” e allora decidemmo di non stare più a guardare e scegliemmo di combattere diventando partigiane.

Arrivarono tempi ancora più duri, molte di noi pagarono con la vita la scelta di essersi ribellate.

Eppure lottammo, sconfiggemmo il fascismo, conquistammo la Libertà. D’un colpo un mondo era crollato e ne stavamo costruendo uno nuovo.

In quei mesi molti uomini capirono che anche noi combattevamo, speravamo, correvamo, avevamo paura e coraggio proprio come loro.

Sapete il mondo vecchio è duro a cambiare. Dopo la guerra molti avrebbero voluto che le donne fossero tornate a essere quelle di 20/50/100 anni prima, silenziose e ubbidienti.

Ma noi avevamo imparato due cose nei nostri giorni da partigiane:

1a… LA LIBERTA’ E’ COME L’ARIA NON SI PUO’ STARE SENZA

2a… LA LIBERTA’ NON E’ UN REGALO MA UNA CONQUISTA CHE VA DIFESA GIORNO PER GIORNO.

Non è stata questione di giorni ma ci sono voluti anni e anni e sacrifici, dove abbiamo incontrato nuove compagne, abbiamo continuato a combattere ottenendo qualche diritto come:

il divorzio, la scelta dell’interruzione di una gravidanza, l’abolizione del delitto d’onore, la scomparsa del matrimonio riparatore e nel 96 il riconoscimento che la violenza è contro la persona e non contro la morale.

Come tutte le storie potrebbe finire con un “e vissero felici e contenti” ma sicuramente avrete capito che questa storia non è così semplice e non è..ancora finita. C’è ancora molto da lavorare.

Noi, ragazze di allora, abbiamo fatto il nostro tempo, passiamo a voi il testimone e vi salutiamo così: “SIATE PARTIGIANE OGNI GIORNO PER ESSERE LIBERE SEMPRE”.

Voglio condividere con voi una seconda storia. Non so se realmente accaduta o sia stata inventata ma certamente è molto toccante e attuale.

Un uomo di 73 anni che si trovava in ospedale in Italia, guarito da COVID 19, gli venne detto che doveva pagare per aver utilizzato il respiratore per un giorno e a quel punto l’uomo scoppiò a piangere.

Allora il medico gli disse di non piangere per il conto da pagare che in qualche modo avrebbero sistemato le cose. Ma quello che l’anziano signore disse, fece piangere tutti i medici.

Disse: “ non sto piangendo per i soldi che devo pagare, posso sostenere la spesa. Sto piangendo perché ho respirato l’aria di Dio per 73 anni e non ho pagato mai nulla per questo e adesso devo pagare 5.000 euro per aver utilizzato per un giorno il respiratore in un ospedale. Vi rendete conto di quanto sono in debito con Dio e non l’ho neanche mai ringraziato.”