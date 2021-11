BUROLO. E’ stata svaligiata in un ameno la casa del parroco di Burolo, don Giovan Battista Giovanino. Il tempo di dire messa e dal suo appartamento sono spariti mille euro e tutti i preziosi, tra cui un orologio Rolex. Tutti oggetti di pregio che il parroco aveva ricevuto in regalo in occasione del 40esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, nel 2015.

E’ successo sabato scorso verso le 18 mentre don Giovanino, 72 anni, era impegnato a dire messa nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, i malviventi si sono intrufolati nell’adiacente abitazione e, tempo un’oretta, [...]