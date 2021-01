BUROLO. I giovani del paese si rimboccano le maniche e si mettono a disposizione come volontari

“Non esiste l’emulazione solo nel fare le cose sbagliate. In una settimana sono aumentati i ragazzi e le ragazze che vogliono impegnarsi per la comunità e per il proprio paese!. Il sindaco Franco Cominetto è entusiasta del fermento che si sta verificando in questi giorni in paese: [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti