BUROLO. Crolla una casa in pieno centro. Era disabitata

Tragedia sfiorata tra giovedì e venerdì a Burolo. Nella notte è crollata una palazzina nel pieno centro del paese. Per fortuna lo stabile su due piani di via Asilo, a due passi dal municipio, era disabitato. Forse a causa della pioggia intensa di queste ore, le travi [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti