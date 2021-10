RIVAROLO CANAVESE. C’è tempo fino all’8 novembre per aderire al bando per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necesità in favore delle famiglie rivarolesi in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza covid.

I requisiti sono la residenza a Rivarolo, la situazione di grave disagio economico derivante dalla pandemia, l’assenza di rendite da patrimoni immobiliari o mobiliari, l’Isee non superiore a 13.405,08 euro, la liquidità non superiore a 2mila euro aumentata di 500 euro per ciascun componente della famiglia oltre il primo alla [...]



